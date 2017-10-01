Barcelona-Las Palmas maçı seyircisiz oynanacak
Barcelona Kulübü, Katalonya'da çıkan olaylar nedeniyle İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında evindeki Las Palmas karşılaşmasını seyircisiz oynama kararı aldı.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, "Vatandaşların ifade özgürlüğü ve demokratik haklarını önlemek için Katalonya'nın birçok yerinde bugün meydana gelen olayları kınıyoruz. Bu olağanüstü durum karşısında yönetim kurulumuz, Las Palmas maçının ertelenmesini İspanya Futbol Federasyonundan talep etti fakat gelen olumsuz cevaptan dolayı karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca Katalonya Futbol Federasyonu, bölgedeki tüm yerel lig maçların ertelendiğini duyurdu.
Kaynak: AA