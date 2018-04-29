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Barcelona'da şampiyon Nadal

Barcelona Açık Tenis Turnuvası finalinde Tsitsipas'ı 2-0 mağlup eden Nadal, şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona'da şampiyon Nadal
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Barcelona Açık Tenis Turnuvası'nı finalde Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen Rafael Nadal kazandı.

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde dünya 1 numarası İspanyol Nadal ile ATP klasmanında 63. basamakta yer alan Yunan Tsitsipas karşı karşıya geldi.

Nadal, 1 saat 18 dakika süren müsabakayı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazanarak Barcelona Açık'ta 11. şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA

Son dakika nadal tenis

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