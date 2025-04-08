Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a 1'er maç ceza verildi

Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçında yaşanan olaylar nedeniyle birer maç ceza verildi.

Galatasaray'a da para cezası verildi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan çeyrek final müsabakasında yaşanan olaylar sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı oyuncuların cezaları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’a, "rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle birer maç resmi müsabakadan men ve 58 bin 500'er TL para cezası verildi.

Ayrıca sarı kırmızılı kulüp de taraftarlardan kaynaklı saha olayları nedeniyle 168 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle ise 54 bin TL para cezasına çarptırıldı.