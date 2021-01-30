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Başakşehir, Aykut Kocaman'la anlaştı

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Okan Buruk ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

Anlaşmayla ilgili detaylı bilgilerin ise 1 Şubat Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.  

Turuncu-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Kocaman, son olarak İttifak Holding Konyaspor'u çalıştırmıştı.

 