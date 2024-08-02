Başakşehir, La Fiorita'yı yenerek tur atladı
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda 6-1 yendiği maçın rövanşında San Marino ekibi La Fiorita'yı 4-0 mağlup ederek tur atladı.
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşılaştı. San Marino Stadı'nda saat 21.45'te başlayan maçı, İsveç Futbol Federasyonu'ndan Granit Maqedonci yönetti.
Başakşehir 13. ve 90 1. dakikada Krzysztof Piatek, 31. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 35. dakikada Hamza Güreler'in golleriyle maçı 4-0 kazandı.
Başakşehir, 3. eleme turunda Iberia (İspanya) - Partizani (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.