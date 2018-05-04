Başakşehir son dakikada yıkıldı
Medipol Başakşehir 1-0 öne geçtiği maçta 90+2'de yediği golle Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.
Şampiyonluk mücadelesini son haftalara taşıyan Medipol Başakşehir, maçın 14. dakikasında rakibi karşısında Bajic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Demir Grup Sivasspor 90+2'de Robinho'nun attığı golle maçta dengeyi yakaladı. Maç bu skorla bitti.
Bu sonuçla Medipol Başakşehir maç fazlasıyla puan durumunda ikinciliğini koruyor. Demir Grup Sivasspor ise 48 puan ve maç fazlasıyla altıncı sırada yer alıyor.