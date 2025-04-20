Başakşehir, Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Krzysztof Piatek ile 45+4. dakikada Ivan Brnic kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golünü ise 9. dakikada David Okereke kaydetti. Bu sonuçla Süper Lig'de 14. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 48'e çıkardı. Ligde 12. yenilgisini yaşayan Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini aldı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Ligde çıktığı son 3 karşılaşmada ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, Gaziantep FK'ye de üstünlük kurarak peş peşe 4. kez kazandı ve çıkışını sürdürdü.

Piatek, ligde 20, toplamda 30 gole ulaştı

RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, bu sezon Süper Lig'de 20. kez gol sevinci yaşadı. Ligdeki gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in en yakın takipçisi Piatek, tüm kulvarlarda ise 30. kez fileleri havalandırdı. Polonyalı futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde 9, Türkiye Kupası'nda ise 1 gol kaydetti.

Selçuk İnan kırmızı kart gördü

Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, kırmızı kartla cezalandırıldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, yardımcı hakeme yoğun itirazları gerekçesiyle müsabakanın 52. dakikasında İnan'a kırmızı kart gösterdi. Selçuk İnan, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maçta takımının başında yer alamayacak.

İki takımdan da birer oyuncuya kırmızı kart

Karşılaşmada Gaziantep FK'de Kacper Kozlowski, Başakşehir'de Krzysztof Piatek kırmızı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük, Bruno Viana ile girdiği ikili mücadeledeki faulü gerekçesiyle Piatek'e 88. dakikada kırmızı kartını gösterdi.

Hakem Küçük, müsabakanın duraklama dakikalarında kaleci Muhammed Şengezer ile girdiği ikili mücadelenin ardından penaltı beklentisine yönelik itirazları sebebiyle Kozlowski'yi kısa süre içinde üst üste sarı kartların ardından kırmızı kartla cezalandırarak 90+7. dakikada oyun dışına gönderdi.

Gaziantep FK'de 2 oyuncu Fenerbahçe maçında yok

Gaziantep temsilcisinde Kacper Kozlowski ile David Okereke, cezalı duruma düştü. Karşılaşmada kırmızı kart gören Kozlowski ile bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan David Okereke, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları mücadelede forma giyemeyecek.