Başakşehir'de kazanan yok

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren turuncu-lacivertli ekibe konuk oldu.

Müsabakanın ilk 10 dakikasında pozisyonlar bulan Galatasaray, skoru değiştiremedi. Ardından oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım da girdiği pozisyonları gole çeviremeyince devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısında sarı-kırmızılılar pozisyon üretmekte zorlanırken, Medipol Başakşehir üst üste tehlikeli ataklar geliştirdi. Sol kanatta Mısırlı hücum oyuncusu Trezeguet ile etkili olan ev sahibi takım, kaleci Fernando Muslera'yı geçemedi. Son dakikalarda Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis ile pozisyona giren Galatasaray, golü bulamadı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu skorun ardından Galatasaray, puanını 48'e çıkardı ve 13. sırada kaldı. Avrupa kupaları için mücadele eden Medipol Başakşehir ise 61 puanla 4. sırada yer aldı.

Galatasaray'dan üst üste puan kaybı

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 2 maçında sadece 1 puan alabildi.

Ligde kötü bir sezon geçiren ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, 35. haftada sahasında 3-2 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçının ardından Medipol Başakşehir karşılaşmasında da puan kaybetti.

Başakşehir'e 5 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, son yılların formda takımı Medipol Başakşehir'e 5 maçtır yenilmiyor.

Turuncu-lacivertliler karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan Galatasaray, kalesinde 2 gol gördü.

Galatasaray, deplasmanda rakibine karşı son 4 maçı da kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, dış sahadaki müsabakalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

İlk yarı

6. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağdan ortasında altıpas gerisinde yükselen Mustafa Muhammed'in kafayla vurduğu top, az farkla üstten auta gitti.

11. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahası içine giren Trezeguet'nin pasıyla sol çaprazda buluşan Berkay Özcan'ın çıkardığı sert şutta kaleci Muslera direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Taylan Antalyalı'nın hatalı pasında topu kapan Deniz Türüç'ün uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

44. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından şutunda top yavaş gitti ve kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.

İkinci yarı

55. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.

64. dakikada Başakşehir'in sağdan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda, kaleci Muslera uçarak güçlükle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Aynı dakikada soldan ceza sahasına giren Trezeguet dar açıdan şutunu çekti, ancak top uzak direğin dibinden auta çıktı.

67. dakikada sağdan yapılan ortada ceza sahasının ters kanadında topu alan Trezeguet önünü açtıktan sonra şutunu çekti. Önce kaleci Muslera, ardından da savunmadaki Nelsson'un müdahalesiyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesi önlendi.

77. dakikada sağdan ceza sahasına giren Guldbrandsen'in sert şutunda, Muslera topu güçlükle kornere yumrukladı.

89. dakikada Gomis'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Volkan Babacan son anda topu kornere çeldi.

90+3. dakikada yaklaşık 1 dakika önce oyuna giren Barış Alper Yılmaz, sol kanatta topla buluştuktan sonra şutunu çekti ancak top az farkla yandan auta gitti.

90+4. dakikada rakip ceza alanı civarında iyi paslaşan Galatasaray'da top son olarak ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Van Aanholt'ta kaldı. Hollandalı oyuncunun vuruşunda kaleci Volkan sağına yatarak topun ağlara gitmesini önledi. Altıpasa düşen topu takip eden Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus son düdüğü çaldı ve maç golsüz eşitlikle bitti.