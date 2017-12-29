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Başakşehir'den Everton'a Cenk Tosun tweeti

İngiltere ekiplerinden Everton'a transfer olacağı iddia edilen Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun için Medipol Başakşehir ilginç bir paylaşım yaptı.

Başakşehir'den Everton'a Cenk Tosun tweeti
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Medipol Başakşehir, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Everton'a transfer iddialarının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Turuncu-lacivertli ekibin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Everton büyük rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u çaldığınız için teşekkürler. O asla pişman olmayacağınız bir transfer." 

Kaynak: İHA

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