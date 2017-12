Başakşehir'den Everton'a Cenk Tosun tweeti

Medipol Başakşehir, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Everton'a transfer iddialarının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Turuncu-lacivertli ekibin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"Everton büyük rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u çaldığınız için teşekkürler. O asla pişman olmayacağınız bir transfer."

Thank you @Everton for stealing @CenkTosun_ from our great rivals @Besiktas 🙏 He is one transfer you'll never regret 👍https://t.co/AISKzFTK6Y