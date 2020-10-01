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Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura ile belli oldu.

Başakşehir'in rakipleri belli oldu
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Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Medipol Başakşehir'in grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden ve kuraya 4. torbadan katılan Medipol Başakşehir; Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile H Grubu'nda karşılaşacak.

Çift devreli fikstürle 20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.

A Grubu

Bayern Münih
Atletico Madrid
Salzburg
Lokomotiv Moskova

B Grubu

Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Inter
Borussia Mönchengladbach

C Grubu

Porto
Manchester City
Olympiacos
Marsilya

D Grubu

Liverpool
Ajax
Atalanta
Midtjylland

E Grubu

Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes

F Grubu

Zenit St. Petersburg
Borussia Dortmund
Lazio
Club Brugge

G Grubu

Juventus
Barcelona
Dynamo Kiev
Ferencvaros

H Grubu

Paris Saint-Germain
Manchester United
RB Leipzig
İstanbul Başakşehir

Şampiyonlar Ligi Başakşehir

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