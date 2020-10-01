Başakşehir'in rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi grupları İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura ile belli oldu.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Medipol Başakşehir'in grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden ve kuraya 4. torbadan katılan Medipol Başakşehir; Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile H Grubu'nda karşılaşacak.
Çift devreli fikstürle 20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.
A Grubu
Bayern Münih
Atletico Madrid
Salzburg
Lokomotiv Moskova
B Grubu
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Inter
Borussia Mönchengladbach
C Grubu
Porto
Manchester City
Olympiacos
Marsilya
D Grubu
Liverpool
Ajax
Atalanta
Midtjylland
E Grubu
Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes
F Grubu
Zenit St. Petersburg
Borussia Dortmund
Lazio
Club Brugge
G Grubu
Juventus
Barcelona
Dynamo Kiev
Ferencvaros
H Grubu
Paris Saint-Germain
Manchester United
RB Leipzig
İstanbul Başakşehir