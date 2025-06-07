Başkan Dursun Özbek’in teklifini reddetti! Galatasaray'da Okan Buruk dönemi sona mı eriyor?

Galatasaray’da 25. şampiyonluğun ardından Başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. GS Gazete’nin haberine göre Özbek, Buruk’a sözleşme uzatma teklifi sundu. Ancak Buruk, bu teklifi kibarca geri çevirdi.

Haberde yer alan bilgilere göre Okan Buruk, sözleşme uzatmayı şu an için doğru bulmadı. Buruk’un gerekçesi ise kulübü maddi olarak zor durumda bırakmamak ve yaklaşan seçim sürecine müdahale etmek istememesi.

Aynı haberde, Buruk’un Dursun Özbek’in gelecek planlarına saygı duyduğu ve görev süresinin zaten 2026 Mayıs ayında sona ereceğini hatırlattığı belirtildi. Öte yandan Okan Buruk’un Galatasaray’dan yıllık 130 milyon TL kazandığı da haberde dikkat çeken bir diğer detay oldu.

Kulüp yönetimi ve teknik heyet arasında yaşanan bu gelişmenin, önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği merak konusu.