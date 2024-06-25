Basketbol Şampiyonlar Ligi kurası 26 Haziran'da çekiliyor
İsviçre'nin Mies kenti yarın Basketbol Şampiyonlar Ligi kura çekimine ev sahipliği yapacak. TSİ 12.00'de başlayacak kura çekimine Galatasaray birinci, Pınar Karşıyaka ikinci, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü torbadan katılacak.
Turnuvada Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Manisa Büyükşehir Belediyespor 2024-2025 sezonu mücadelesine grup aşamasından başlayacak.
Aliağa Petkimspor ise eleme müsabakalarının ardından adını gruplara yazdırmaya çalışacak. İzmir temsilcisi, elemelerin kura çekimine 6. torbadan dahil olacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 takımın gruplara yükselme mücadelesi vereceği eleme maçları, 15-22 Eylül'de oynanacak. Toplam 32 ekibin 8 grupta yer alacağı normal sezon ise 1 Ekim'de başlayacak.