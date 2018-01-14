Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk Kulüp Konseyi yapıldı

14 Ocak 2018

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk Kulüp Konseyi, 5 Ocak'ta İsviçre'nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi'nde yapılan açılış toplantısında gerçekleştirildi. Basketbol Şampiyonlar Ligi Kulüp Konseyi'nde bu yıl Türkiye'yi Beşiktaş Sompo Japan temsil edecek.

Kulüp Konseyi, kulüplerin Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin gelişimi ve Avrupa'daki kulüp rekabet ortamının geleceği ile ilgili önemli konuları ele aldığı organ olarak hizmet edecek. Konseyin amacı ise görüşlerin doğrudan tartışılabileceği ve sorunların paylaşılacağı bir forum oluşturarak, kulüplerin aktif bir rol oynaması ve kulüplerin kendi ligleri ve diğer kurumsal organları üzerinden %50 hak sahibi olduğu Basketbol Şampiyonası Ligi Kurulu'na uygun tavsiyelerde bulunması. Kulüp Konseyi ile ilgili bir açıklama yapan Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comnino, “Gerçekten kapsayıcı bir etkinlik olan Basketbol Şampiyonlar Ligi, kulüpler için ve kulüpler tarafından düzenlenen bir ligdir ve bizim sürekli hedefimiz onlara en üst düzeyde hizmet vermektir. Kurulumuzun kulüp konseyini yaratma kararından son derece memnunum. Bu sayede kulüplerin görüşlerini alabileceğiz ve ligimizi kesinlikle daha da geliştireceğiz” dedi.

Kulüp Konseyi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılımlarında tutarlılık sergileyen ve aynı zamanda yerel liglerinde iyi performans gösteren kulüplerden temsilcileri içerecektir. Bu kriterler, Basketbol Şampiyonlar Ligi için temel bir değeri ortaya çıkarır o da basketbolda en önemli şeyin sahada alınan sonuçlar olduğudur.

Konseyde Türkiye'yi temsilen yer alan Beşiktaş Sompo Japan takımının Medya Sorumlusu Hasan Avcı konseyin kulüplere fayda sağlayacağını belirterek, “Basketbol Şampiyonlar Ligi Yönetim Kurulu'nun kulüp konseyini yaratma kararı bizleri memnun etti. Bu şekilde gerçekleştireceğimiz toplantılarda fikirlerimizi ve karşılaştıklarımızı kolayca dile getirip, birlikte bu fikirleri geliştirerek basketbolun ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin her geçen gün daha da gelişmesine katkı sağlayacağız” dedi.

2017-18 sezonunda Kulüp Konseyi üyeleri (alfabetik olarak):

AEK (Yunanistan)

Besiktas Sompo Japan (Türkiye)

CEZ Nymburk (Çek Cumhuriyeti)

EWE Baskets Oldenburg (Almanya)

Iberostar Tenerife (İspanya)

Neptunas Klaipeda (Litvanya)

Oostende (Belçika)

SIG Strasbourg (Fransa)

Stelmet Zielona Gora (Polonya)

Umana Reyer Venezia (İtalya)