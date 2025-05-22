"Basketbolu Anadolu'ya yaymak istiyoruz"
Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Federasyonu ile 'Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımlar’ ana sponsorluk anlaşması imzaladı. TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, federasyon olarak basketbolu Anadolu'ya yaymak istediklerini belirtirken, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak da “Türk basketbolunun sigortası, bu heyecanın güvencesi olmaya devam edeceğiz” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta arasında kadın ve erkek milli takımları için ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki imza törenine TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri, A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları Sadık Emir Kabaca ile Kenan Sipahi ve A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Elif İstanbulluoğlu ile Manolya Kurtulmuş katıldı.
Harun Erdenay, iki milli takımın da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğini belirterek "İki milli takımımızın da Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağına gönülden inanıyoruz.
Türkiye Sigorta'nın desteği bizim için çok önemli. Süper Lig ve Türkiye Basketbol Ligi'ndeki sponsorluklardan sonra milli takıma da destek oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. TBF olarak temel hedefimiz, Türk basketbolunu ileriye taşımaktır. Bunun için de milli takımımıza destek olmaktan onur duyacak markalarla iş birliği yapmak istiyoruz. Türkiye Sigorta da bu markalardan bir tanesi. Bu yüzden onlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra milli formalarımızda Türkiye Sigorta logosunu gururla taşıyacağız" dedi.
“Herkesin şansı eşit”
"Türkiye Sigorta'nın Süper Lig'e ve Türkiye Basketbol Ligi'ne yaptıkları katkılar, gençlerin önünü açtı” diyen Erdenay, Türkiye Sigorta'nın basketbola önemli destek verdiğini vurguladı. Türkiye Sigorta'nın milli takım formalarında logosunun yer alacağını aktaran Erdenay, "Sponsorluklar, basketbolun gelişimi için önemli.
Federasyon olarak basketbolu Anadolu'ya yaymak istiyoruz. Buradan gelecek kaynaklar, gençlerin yetişmesi için çok faydalı olacak” diye konuştu. Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında yarın (23 Mayıs Cuma) oynanacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali maçına da değinen Erdenay, "Ben de dörtlü finalde çok oynadım. Tek maç usulü ile oynandığı için herkesin şansı eşit" değerlendirmesinde bulundu.
Çakmak: Türk basketbolunun sigortası olmaya devam edeceğiz
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak ise iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “Ülkemizin birleştirici ve bütünleştirici bir markası olarak gücümüzü adımızdan alırken, Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımlarımıza, Ay Yıldızımıza olan inancımızla destek vermenin gururunu yaşıyoruz. Biz, tüm faaliyetlerimizin odağında milli sorumluluk anlayışımızla Türkiye’nin sigortası olmak üzere yola çıktık.
Bu ruhu, milli basketbol takımlarımızın ana sponsorluğuyla yansıtacak olmanın ve Türk sporuna değer katmanın heyecanı içindeyiz. Avrupa Şampiyonaları’nda her iki milli takımımızın da alacağı başarılar ile göğsümüzü kabartacaklarına hiç şüphem yok. Türkiye Sigorta ailesi olarak Kadın ve Erkek Basketbol Milli Basketbol Takımlarımıza FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları’nda başarılar dileriz. Türk basketbolunun sigortası, bu heyecanın güvencesi olmaya devam edeceğiz.”