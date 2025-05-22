Sevilay ÇOBAN

Türkiye Basketbol Fede­rasyonu (TBF) ile Türki­ye Sigorta arasında kadın ve erkek milli takımları için ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki imza törenine TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, es­ki milli basketbolcu Kerem Tun­çeri, A Milli Erkek Basketbol Ta­kımı oyuncuları Sadık Emir Ka­baca ile Kenan Sipahi ve A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncu­ları Elif İstanbulluoğlu ile Manol­ya Kurtulmuş katıldı.

Harun Er­denay, iki milli takımın da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ede­ceğini belirterek "İki milli takımı­mızın da Avrupa Şampiyonası'n­da başarılı olacağına gönülden inanıyoruz.

Türkiye Sigorta'nın desteği bizim için çok önemli. Sü­per Lig ve Türkiye Basketbol Li­gi'ndeki sponsorluklardan sonra milli takıma da destek oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. TBF olarak temel hedefimiz, Türk bas­ketbolunu ileriye taşımaktır. Bu­nun için de milli takımımıza des­tek olmaktan onur duyacak mar­kalarla iş birliği yapmak istiyoruz. Türkiye Sigorta da bu markalardan bir tanesi. Bu yüz­den onlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra milli formalarımızda Tür­kiye Sigorta logosunu gururla taşıyacağız" dedi.

“Herkesin şansı eşit”

"Türkiye Sigorta'nın Süper Lig'e ve Türkiye Basketbol Li­gi'ne yaptıkları katkılar, gençle­rin önünü açtı” diyen Erdenay, Türkiye Sigorta'nın basketbo­la önemli destek verdiğini vur­guladı. Türkiye Sigorta'nın milli takım formalarında logosunun yer alacağını aktaran Erdenay, "Sponsorluklar, basketbolun ge­lişimi için önemli.

Federasyon olarak basketbolu Anadolu'ya yaymak istiyoruz. Buradan ge­lecek kaynaklar, gençlerin ye­tişmesi için çok faydalı olacak” diye konuştu. Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında ya­rın (23 Mayıs Cuma) oynanacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Fina­li maçına da değinen Erdenay, "Ben de dörtlü finalde çok oyna­dım. Tek maç usulü ile oynandığı için herkesin şansı eşit" değer­lendirmesinde bulundu.

Çakmak: Türk basketbolunun sigortası olmaya devam edeceğiz

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak ise iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “Ülkemizin birleştirici ve bütünleştirici bir markası olarak gücümüzü adımızdan alırken, Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımlarımıza, Ay Yıldızımıza olan inancımızla destek vermenin gururunu yaşıyoruz. Biz, tüm faaliyetlerimizin odağında milli sorumluluk anlayışımızla Türkiye’nin sigortası olmak üzere yola çıktık.

Bu ruhu, milli basketbol takımlarımızın ana sponsorluğuyla yansıtacak olmanın ve Türk sporuna değer katmanın heyecanı içindeyiz. Avrupa Şampiyonaları’nda her iki milli takımımızın da alacağı başarılar ile göğsümüzü kabartacaklarına hiç şüphem yok. Türkiye Sigorta ailesi olarak Kadın ve Erkek Basketbol Milli Basketbol Takımlarımıza FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları’nda başarılar dileriz. Türk basketbolunun sigortası, bu heyecanın güvencesi olmaya devam edeceğiz.”