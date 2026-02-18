Başlamasına daha 7 ay var, 80 bin bilet satıldı! En ucuzu 10 bin TL...

Formula 1, 40 yılı aşkın bir aradan sonra Madrid’e geri dönüyor. İspanya Grand Prix’si kapsamında Eylül 2026’da düzenlenecek yarış için hazırlıklar hızla sürerken, organizatörler şu ana kadar yaklaşık 80 bin biletin satıldığını açıkladı.

Madrid Grand Prix’si, IFEMA Madrid Fuar Merkezi ve Valdebebas bölgesinin çevresinde inşa edilen yeni şehir pisti Madring'de gerçekleştirilecek.

Pist Mayıs 2026 sonuna kadar tamamlanacak

Geçici şehir pisti konseptiyle tasarlanan Madring, mevcut yollar ile özel olarak inşa edilen pist bölümlerinin birleşiminden oluşacak. Bu sayede Madrid, şehir dışında kalıcı bir pist inşa etmeden Formula 1 yarışına ev sahipliği yapabilecek.

Organizatörler, pistin Mayıs 2026 sonuna kadar tamamlanacağını ve yarış öncesinde güvenlik testleri ile resmi onay süreçlerinden geçirileceğini açıkladı.

Bilet satışları beklentilerin üzerinde

IFEMA Madrid Yönetim Kurulu Başkanı José Vicente de los Mozos, bilet satışlarının beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi.

De los Mozos, Formula 1’in İspanya’daki popülaritesi ve Madrid’in uluslararası çekim gücünün bu yoğun talepte önemli rol oynadığını belirtti.

Madrid Grand Prix’sinin 11-13 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor. Yarış, başlangıç aşamasında Barcelona-Catalunya Grand Prix’si ile birlikte Formula 1 takviminde yer alacak.

İnşaat planlandığı gibi ilerliyor

Yetkililer, pist inşaatının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini açıkladı. Pistin Mayıs ayı sonunda tamamlanması, Formula 1 ve FIA’nın güvenlik ve operasyon standartlarının karşılanması açısından kritik önem taşıyor.

Pist tamamlandıktan sonra resmi homologasyon süreci başlayacak. Bu süreçte güvenlik bariyerleri, kaçış alanları ve teknik sistemler detaylı şekilde test edilecek.

Bu onay süreci, yarışın güvenli şekilde yapılabilmesi için zorunlu bir aşama olarak görülüyor.

Bilet fiyatları açıklandı: 195 Euro'dan başlıyor

Madrid Grand Prix’si için bilet fiyatları da resmi olarak duyuruldu. Fiyatlar, koltuk konumu ve erişim seviyesine göre değişiyor.

Üç günlük genel giriş biletleri yaklaşık 195 Euro'dan (10 bin 83 TL) başlıyor. Tribün biletleri ise şu fiyat aralıklarında:

- Bronz tribün: 324 Euro (16 bin 754 TL)

- Gümüş tribün: 464 Euro (23 bin 993 TL)

- Altın tribün: 603 Euro-799 Euro (31 bin 181 TL-41 bin 316 TL)

Daha özel deneyim sunan VIP ve premium paketlerin fiyatı ise 1300 Euro'dan (67 bin 223 TL) başlayarak 5 bin Euro'yu (258 bin 550 TL) aşabiliyor.

Madrid için tarihi bir dönüm noktası

Madrid, en son 1981 yılında Jarama pistinde Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmıştı. Aradan geçen 40 yıldan sonra sporun başkente geri dönüşü, İspanya motorsporları için tarihi bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Organizatörler, yarışın on binlerce uluslararası ziyaretçiyi Madrid’e çekeceğini ve turizm, konaklama ve ulaşım sektörlerinde önemli ekonomik katkı sağlayacağını öngörüyor.

Ayrıca yarışın küresel medya tarafından geniş şekilde takip edilmesi, Madrid’in uluslararası tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.