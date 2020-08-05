05 Ağustos 2020

Süper Lig'de geride kalan sezonda ligden düşmenin kaldırılmasının ardından 2020-2021 sezonunda ligde 21 takım yer alacak. Bu durumda ligde zorunlu olarak bay sistemi uygulanacak.

Bay sistemi nedir?

Bu sistem aslında TFF Süper Lig'de uygulanan bir sistem değil ancak koronavirüsün olumsuz etkilediği futbol kulüplerinin mağdur olmaması adına ligden düşmenin bir sezon için kaldırılmasının ardından 2020-2021 sezonunda bay sistemi Süper Lig'de uygulanacak.

Bu sistem genellikle 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 gibi tek rakamlı düzenlenen turnuvalarda uygulanıyor ve alt liglerde takımların ligden çekilmesi ya da ihraç edilmesi durumunda uygulanıyor.

Bay sisteminde her hafta bir takım fikstür dışında kalıyor ve haftayı maç oynamadan geçiyor.

İngilizce'de pass by olarak ifade edilen terim Türkçeye ise bay geçmek olarak geçmiştir.

Bay sistemi uygulamasının en sık görüldüğü turnuvalar ise Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası Elemeleri gibi turnuvalardır.