Bayan basketbol takımında 10 kişi COVID-19 pozitif çıktı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’de Hatayspor - Elazığ İÖİ maçı öncesi, Elazığ ekibinde 8 sporcu ve 2 antrenör olmak üzere toplam 10 kişinin PCR testi pozitif çıktı.



Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Elazığ Özel İdare Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımımızda gerçekleştirilen Covid-19 PCR Testi sonucunda, sporcularımızda pozitif vakalara rastlandığı için, Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Hatayspor müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir. Oyuncularımızın tedavi ve izolasyon süreci başlamış olup, müsabakanın oynanacağı tarih ilerleyen günlerde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından belirlenecektir” denildi.