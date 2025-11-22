Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü maçta farka gitti

Freiburg'un Yuito Suzuki ve Johan Manzambi ile ilk 17 dakikada 2-0 öne geçtiği karşılaşmanın ilk yarısı, Lennart Karl ve Michael Olise'nin golleriyle 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci yarının başında Dayot Upamecano ile öne geçen Bavyera temsilcisi, kalan bölümde Harry Kane, Nicolas Jackson ve Michael Olise ile farka gitti.

Bu sezon 10. galibiyetini alan Bayern Münih puanını 31'e çıkarırken, Freiburg 13 puanda kaldı.