Bayern Münih, Liverpool'dan Luis Diaz'ı kadrosuna kattı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool forması giyen Luis Diaz’ı kadrosuna kattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat oyuncusunun 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli bir sözleşmeye imza attığı belirtildi. Diaz, Bayern Münih'te 14 numaralı formayı giyecek.

Kariyerine ülkesi Kolombiya'da başlayan Luis Diaz, Avrupa’da sırasıyla Porto ve Liverpool formaları giydi. Hızı, bire bir becerileri ve hücumdaki üretkenliğiyle tanınan tecrübeli oyuncunun Bundesliga’daki performansı merakla bekleniyor.