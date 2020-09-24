Bayern Münih-Sevilla canlı izle | UEFA Süper Kupa hangi kanalda?

24 Eylül 2020

Bayern Münih-Sevilla maçı ile UEFA Süper Kupa heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın karşılaşacağı müsaba ile Avrupa'nın en büyüğü belli olacak.

Bayern Münih-Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bayern Münih-Sevilla maçı bu akşam saat TSİ 22.00'de başlayacak. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Puskas Arena'da oynanacak maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcıları ise Gary Beswick ve Adam Nunn olacak. Bayern Münih-Sevilla maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

Bayern Münih'te son durum

Hansi Flick yönetiminde bambaşka bir takım halini alan Bayern Münih, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya ulaşan takım oldu. Oynadığı etkileyici futbolla futbolseverlerin dikkatini çeken Bayern Münih, yeni sezona da muazzam bir başkangıç yaptı.

Bundesliga 1'in ilk haftasında sahasında Schalke 04'ü konuk eden Bavyera ekibi rakibini 8-0 gibi ezici bir skorla geçti.

Sevilla'da son durum

İspanyol temsilcisi Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takım oldu. Finalde Inter'i deviren İspanyolların en büyük handikapı ise La Liga'nın henüz başlamamış olması.

Yaz döneminde kadrosuna takviyeler yapan Sevilla'da en önemli transfer Barcelona'da ayrılan eski futbolcusu Ivan Rakitic oldu.

Muhtemel 11'ler

Bayern Münih: Neuer, Lucas Hernandez, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Kimmich, Sane, Müller, Gnabry, Lewandowski

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos, Escudero, Rakitic, Fernando, Jordan, Suso, En-Nesyri, Ocampos