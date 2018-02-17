Bayern Münih son dakikada kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak Bayern Münih, Bundesliga'da Wolfsburg'u 2-1 mağlup etti.
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 23. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'u 2-1 yendi.
Wolfsburg, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak Bayern Münih'i Volkswagen Arena’da konuk etti.
Wolfsburg, ilk yarıyı 8. dakikada Daniel Didavi’nin golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 53. dakikada Wolsburglu Renato Steffen'nin ceza sahasında rakibi Corentin Tollisso'yu düşürmesi sonucu penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Arjen Robben, kaleci Koen Casteels’i geçemedi.
Rakip üzerindeki baskıyı artıran Bayern Münih, 64. dakikada Robert Lewandoski’nin yerine maça ilk 11’de başlayan Sandro Wagner’in topu filelere göndermesiyle 1-1’lik eşitliği sağladı.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Gian-Luca Itter'in ceza sahasında Robben’e faul yapması sonucu Bayern Münih bir penaltı daha kazandı.
Wagner’in yerine 79. dakikada oyuna dahil olan Robert Lewandowski, penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Bayern Münih karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Lider Bayern Münih puanını 59’a çıkarırken Wolfsburg 24 puan ve maç fazlasıyla 13. sırada bulunuyor.
Kaynak: AA