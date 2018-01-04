BBC duyurdu: Cenk Tosun 27 milyon sterline Everton'da

04 Ocak 2018

İngiliz BBC Kanalı, Everton’ın Cenk Tosun için Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı.

Dün akşam saatlerinde Londra'ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelen Everton Kulübü yöneticileri Cenk Tosun için daha önce verdikleri 25 milyon sterlinlik bonservis bedeli teklifini 27 milyon sterline yükseltince taraflar anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de verilen arada tatilini İngiltere'de geçiren ve iki kulüpten haber bekleyen Cenk Tosun'un hafta sonundan önce Everton için sağlık kontrolünden geçerek imza atması artık an meselesi...