Bein, Şampiyonlar Ligi Türkiye yayın haklarını yenilemeyecek

Katarlı Bein Media Group, Şampiyonlar Ligi Türkiye yayın haklarının uzatılması için başvuruda bulunmayacak.



Bloomberg.com'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, kararın UEFA tarafından yayın haklarının 3 yıllık devri için yapılacak ihale öncesinde gelmesi dikkat çekti. İhale ile yayın hakları 2024 yılına kadar verilecek. UEFA'nın ayrıca 2 hafta içinde katılımcı takım sayısını 32'den 36'ya çıkarma konusunda da karar vereceği hatırlatıldı.

Katarlı medya grubu Bein, halihazırda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları için yıllık 50 milyon dolar ödeme yapıyor. Bein'in Avrupa yayın hakları konusunda son dönemde daha seçici bir tutum takındığının altı çizildi.