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Bein, Şampiyonlar Ligi Türkiye yayın haklarını yenilemeyecek

Türkiye, futbol liglerinin resmi yayıncı kuruluşu olan Bein Group, Şampiyonlar Ligi Türkiye haklarının uzatılması için başvuru yapmayacağı iddia edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Katarlı Bein Media Group, Şampiyonlar Ligi Türkiye yayın haklarının  uzatılması için başvuruda bulunmayacak.

Bloomberg.com'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, kararın UEFA tarafından yayın haklarının 3 yıllık  devri için yapılacak ihale öncesinde gelmesi dikkat çekti. İhale ile  yayın hakları 2024 yılına kadar verilecek. UEFA'nın ayrıca 2 hafta  içinde katılımcı takım sayısını 32'den 36'ya çıkarma konusunda da  karar vereceği hatırlatıldı.

Katarlı medya grubu Bein, halihazırda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları için yıllık 50 milyon dolar ödeme yapıyor. Bein'in Avrupa yayın hakları konusunda son dönemde daha seçici bir tutum takındığının altı çizildi.