Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahasında Portekiz temsilcisi ile 0-0 berabere kalan Sarı Kanarya deplasmanda fişi çekmek istiyor. Taraftar mücadelenin bilgelerini araştırıyor. Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sarı Kanarya, Şampiyonlar Ligi biletini almak için sahaya çıkıyor. Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olacak. Benfica'yı geçmek isteyen sarı-lacivertli kulüp yıllardır hasret kaldığı turnuvaya adını yazdırma peşinde...
Sıkça gelen soruların başında "Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" geliyor.
Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Benfica - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Çarşamba saat 22.00'de oynanacak. Mücadeleyi TRT 1 canlı olarak verecek.