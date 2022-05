Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Takip Et

4. dakikada Mert Hakan’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gelen ortada Ghezzal’dan önce ayağını uzatarak topu önüne alan Zajc’ın sol çaprazdan vuruşunda savunmada Larin’e de çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

6. dakikada sol taraftan Mert Hakan’ın kullandığı köşe vuruşunda Josef topu uzaklaştırdı. Ceza alanı dışında Ferdi’nin gelişine çektiği şut penaltı noktası yakınlarındaki Serdar’a çarpıp sağ çaprazdaki Novak’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 0-1

7. dakikada Larin ile ceza alanı sol tarafında ikili mücadeleye giren Novak’ın eline çarpan top sonrası hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarptı. Ardından defans topu kornere gönderdi.

23. dakikada Rossi’nin sağ kanattan verdiği ara pasta topu alan Serdar’ın ceza alanına girip çapraz pozisyonda yerden çektiği şutu kaleci Ersin uzanarak kornere çeldi.

28. dakikada Kenan, ceza alanı için sağ tarafında Novak’ın ayağına yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, VAR’da pozisyonu izledikten sonra bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

31. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

46. dakikada Emirhan’ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Larin’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

50. dakikada Serdar’ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortayı Ghezzal ayağıyla altıpas önündeki Larin’e gönderdi. Bu oyuncunun topa iyi yükselerek gerçekleştirdiği kafa vuruşu sol kale direğinden döndü. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

81. dakikada Emirhan’ın orta sahadan ceza sahasında gönderdiği hava topunu Welinton sol taraftan ortaya çevirdi. Can’ın gerilerden gelip yaptığı kafa vuruşu sağ kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Welinton, Serdar Saatçı xx (Atiba Hutchinson dk. 86 ?), Umut Meraş xx (Necip Uysal dk. 75 x), Kenan Karaman xx, Josef de Souza xx, Emirhan İlkhan xxx, Rıdvan Yılmaz xx, Rachid Ghezzal xx (Can Bozdoğan dk. 75 x), Cyle Larin xx (Güven Yalçın dk. 75 x), Michy Batshuayi xx (Kevin N’Koudou dk. 62 x)

Yedekler: Emre Bilgin, Kerem Kalafat, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic, Alex Teixeira

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Nazım Sangare xx, Marcel Tisserand xx, Filip Novak xx, Ferdi Kadıoğlu xx (Çağtay Kurukalıp dk. 90+3 ?), Luiz Gustavo xx, Miha Zajc xx, İrfan Can Kahveci xx (Bright Osayi-Samuel dk. 70 x), Mert Hakan Yandaş xx, Diego Rossi xx, Serdar Dursun xx (Enner Valencia dk. 70 x)

Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Jose Sosa, Yusuf Kocatürk, Mergim Berisha

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Novak (dk. 6) (Fenerbahçe), Ghezzal (dk. 31 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Josef, Welinton, Ghezzal, Ersin, N’Koudou, Rıdvan (Beşiktaş), İrfan Can, Mert Hakan, Ferdi (Fenerbahçe)