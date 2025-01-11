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Beşiktaş, 35 gün sonra evinde galip

Beşiktaşi Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında kendi sahasında Bodrum FK’yı konuk etti. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak 35 gün sonra iç sahada üç puan kazanmış oldu.

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Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Bodrum FK’yı 2-1'lik skorla yendi.

Son haftalarda ligde istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, bu 3 puanla moral buldu. Kartal aynı zamanda evinde de 1 ayı aşkın bir süre sonra galip gelmeyi başardı.

Sahasında en son 7 Aralık 2024 tarihinde Fenerbahçe’ye karşı kazanan Beşiktaş, bu maçtan sonra iç sahada Alanyaspor’la berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe mücadelesinden önce ise Dolmabahçe’de Kasımpaşa ve Göztepe karşılaşmalarından yenilgiyle ayrılmıştı.