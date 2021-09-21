Beşiktaş Adana Demirspor karşısında ikinci yarıda durdu: 3-3

Maça Balotelli'nin gol sevinci damga vurdu. İtalyan golcü golden sonra yıllar önce kendisi için "Balotelli'nin beyni yok" diyen Sergen Yalçın'a kafasını işaret ederek cevap verdi.

7. dakikada Pjanic'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada Pjanic'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Montero'nun kafa vuruşunda, Adana Demirspor'da Samet Akaydın'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

30. dakikada Adana Demirspor ceza alanı içinde iyi paslaşan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerden pasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.

43. dakikada Beşiktaş ilginç bir golle farkı 2'ye çıkardı. De Souza'nın orta sahaya yakın yerden pasında Adana Demirspor ceza alanı içinde Batshuayi'yi kontrol etmek isteyen Deli, kalesini terk eden kaleci Ferhat ile çarpıştı. Dengesini kaybeden Ferhat'ın müdahale edemediği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

48. dakikada Ghezzal'in ceza alanı içinde sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Ferhat meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Oğuzhan'ın istediği gibi kontrol edemediği top yandan auta gitti.

52. dakikada Ghezzal'in sağ kanatta yerden pasında ceza alanı içinde Batshuayi ve Larin'i geçen meşin yuvarlağı önünde bulan Rıdvan, topu filelere gönderdi ve Beşiktaş 3-0 öne geçti.

55. dakikada soldan topla ceza alanına giren Assombalonga'nın vuruşunda De Souza'ya çarparak kaleye yönelen topu kaleci Ersin son anda direğin dibinde kornere çeldi.

60. dakikada Adana Demirspor'un ceza yayı içinde kazandığı serbest vuruşta Vargas, meşin yuvarlağı şık bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-1.

79. dakikada Balotelli sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.

90. dakikada Batshuayi'nin yerden şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

90+6. dakikada Adana Demirspor beraberliği sağladı. Vargas'ın soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Balotelli'nin kafa vuruşunda kale çizgisi üstünde Assombalonga'nın dokunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-3.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Ghezzal (Dk. 76 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Atiba), Pjanic (Dk. 65 Salih Uçan), Larin (Dk. 65 Kenan Karaman), Batshuayi (Dk. 90+5 Güven Yalçın)

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson (Dk. 87 Tarık Çamdal), Samet Akaydın, Deli, Rassoul (Dk. 87 Kaan Kanak), Stambouli (Dk. 67 Balotelli), Sinan Kurt (Dk. 76 Gökhan İnler), Vargas, Bjarnason, Ezeh (Dk. 46 Yunus Akgün), Assombalonga

Goller: Dk. 20 Montero, Dk. 43 De Souza, Dk. 52 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 60 Vargas, Dk. 79 Balotelli, Dk. 90+6 Assombalonga (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Deli, Dk. 79 Balotelli (Adana Demirspor), Dk. 28 Montero, Dk. 59 Welinton (Beşiktaş)