Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş-Ajax muhtemel 11'ler)
Süper Lig takımlarından Beşiktaş, bugün UEFA'nın ikinci en büyük kulüp organizasyonunda sahaya çıkıyor. Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi'ndeki sekiz maçının ilkinde Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak. Siyah beyazlı taraftarlar maç öncesi Beşiktaş - Ajax karşılaşmasının hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi olup olmadığını merak ediyor. İşte Beşiktaş - Ajax maçı öncesi merak edilenler...
Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, bugün Hollanda'nın Ajax takımıyla UEFA'nın ikinci en büyük kulüp organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor.
Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?
Hollanda'daki karşılaşmada Ajax ile Beşiktaş, bugün (26 Eylül 2024) saat 22:00'de başlayacak maçta mücadele edecek.
Beşiktaş-Ajax maçı maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi?
Ajax-Beşiktaş maçı TRT1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Beşiktaş-Ajax maçı hakemi
Beşiktaş-Ajax karşılaşmasını İngiliz hakem John Brooks yönetecek.
Beşiktaş-Ajax maçı muhtemel 11'leri
Beşiktaş-Ajax karşılaşması öncesi takımların muhtemel 11'leri de belli oldu. 11'ler şöyle:
Ajax: Pasveer, Rensch, Hato, Ahmetcan, Sutalo, Henderson, Taylor, Godts, Jim, Traore, Weghorst
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Felix, Masuaku, Rasihca, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile