Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray ve Fenerbahçe kupadan elenirken Kara Kartal'ın nasıl bir skor alacağı merak ediliyor. Bugün sıkça gelen sorulardan biri de "Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Beşiktaş Alanyaspor maçı bu akşam 20.45'te başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Cihan Aydın yönetecek.
Muhtemel 11
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh
Alanyaspor: Victor, Fatih, Lima, Ümit, Hadergjonaj, Maestro, Janvier, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven