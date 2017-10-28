Beşiktaş, Alanyaspor'u deplasmanda devirdi
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u Negredo'nun 88'de attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig 10. hafta maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Kara Kartal, 8. dakikada Cenk Tosun ile öne geçti. 26. dakikada Welinton, uzaktan attığı güzel golle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda iki takım da birçok pozisyona girdi. Oyuna 79'da dahil olan Negredo, 88. dakikada Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi: 2-1.
Maçın 6. dakikasında Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Vagner Love'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun müdahalesiyle oyun alanına döndü. Devam eden atakta hakem Yaşar Kemar Uğurlu, ofsayt kararı verince ev sahibi ekibin hücumu sonlandı.
8. dakikada Beşiktaş karşılaşmada öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında Cenk Tosun, ceza sahasında kaleci Haydar Yılmaz'la karşı karşıya kaldı. Haydar Yılmaz'ı geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1
26. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Emre Akbaba'nın kullandığı korner sonrasında oluşan karambolde, ceza sahası çizgisi önünde Junior Fernandes'in pasıyla topla buluşan Welinton'un gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun solundan ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
47. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.
77. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Babel'in şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
88. dakikada Beşiktaş karşılaşmada yeniden öne geçti. Adriano'nun sağ çaprazdan ortasında, penaltı noktası üzerinde Negredo, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2
90+2. dakikada Quaresma'nın sol kanattan ortasında ceza sahasında Negredo topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.