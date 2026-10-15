Hoffenheim-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maçının sonucu ne? Beşiktaş kazandı mı? Beşiktaş'ın puanı kaç? Maçın öenmli anları... Golleri kimler attı?

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56. dakikada Beşiktaş önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Sağ kanatta topla buluşan ve rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına yönelen Murillo, pasını İlhan Fakılı'ya verdi. İlhan'ın ceza sahası sağ çaprazından yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

57. dakikada siyah-beyazlı takım gole yine çok yaklaştı. Oh'un pasında topun sahibi olan ve iki oyuncuyu geçerek kaleci Baumann ile karşı karşıya kalan Trossard'ın ceza sahası sol çaprazından uzak direğe şutunda, meşin yuvarlak dışarı gitti.

60. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol taraftan yerden kullanılan köşe atışında topu kontrol eden Trossard, ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden Ndidi'ye verdi. Ndidi'nin pasında Oh'un da dokunduğu top, Murillo'nun önünde kaldı. Panamalı oyuncu, altıpasın içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

68. dakikada Hoffenheim beraberliği yakaladı. Ceza yayı önünde topu kontrol eden ve rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Asllani'nin ceza sahasına girdikten sonra yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in sağından ağlara gitti: 1-1.

73. dakikada siyah-beyazlı ekip, yeniden öne geçti. Ani gelişen atakta Olaitan'ın şık pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Oh'un ceza sahasına girdikten sonra kaleci Baumann ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

79. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Murillo'nun pasında sağda topla buluşan İlhan Fakılı, hızla ceza sahasına yöneldi. Milli oyuncunun pasında Oh, arka direkte yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

88. dakikada Hoffenheim ikinci kez gol sevinci yaşadı. Coufal'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Machida'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-3.

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazandı.