Beşiktaş, Altay deplasmanında liderliği bıraktı: 2-1

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altay, Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında gelen gollerle Altay maçı 2-1 kazandı.

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Altay karşısında bir yıldızını daha kaybetti. Sakatlık geçiren Miralem Pjanic 31. dakikada yerini Güven Yalçın'a devretti.

İkinci yarıda dakikalar 47'yi gösterdiğinde Beşiktaş öne geçti. Oyuna sonradan giren Güven Yalçın'ın attığı golle Sergen Yalçın'ın ekibi ikinci yarının başında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Beşiktaş'ın öne geçtiği maçta Altay'ın beraberlik yanıtı gecikmedi. 57. dakikada soldan çizgiye inen Bamba pasını Kappel'e çevirdi ve onun vuruşunda top filelerle buluştu. Altay bu golle skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da rakip kalede gol fırsatları ararken Altay son anlarda üstünlüğü ele geçirdi.

88. dakikada, ilk golün asistini yapan Bamba bu kez topu filelere yolladı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Altay, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş ligdeki ilk yenilgisini yaşadı ve 14 puanda kaldı.

15 puana yükselen Altay ise ligin zirvesine yükselerek liderlik koltuğuna oturdu.