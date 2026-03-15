Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının sonucu ne? Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maçının sonucu ne? Maçın önemli anları... Golleri kim attı?

Beşiktaş Ankara'dan 3 puanla döndü
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı ağırladı. Müsabaka siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Göktan Gürpüz'ün vuruşunda top farkla auta gitti.
41. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Orkun Kökçü'nün sert şutunda kaleci Velho topu 2 hamlede kontrol etti.
45+1. dakikada Cerny'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Tiago Djalo'nun şutunda kaleci Velho topu kornere çeldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Murillo'nun sağdan ortasında kaleci Velho'nun müdahalesinin ardından meşin yuvarlak, Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan'ın şutunda top, üstten auta gitti.
56. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Oh'un vuruşunda Velho, topu direk dibinden kurtardı. Dönen topu Goutas uzaklaştırmak isterken önünde kalan Olaitan'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1
63. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ortasından Niang'ın yerden vuruşunda top, auta çıktı.
67. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü, dar açıdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
77. dakikada Ndidi'nin pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Rashica, topu auta yolladı.
84. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahasına giren Traore, penaltı noktasında topu Samed Onur ile buluşturdu. Samed'in şutunu kaleci Ersin Destanoğlu, kornere çeldi.
