Beşiktaş, Antalyaspor’u 3-2 yendi
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle 3-2 yendi.
Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi. 49. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Larin'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rıdvan Yılmaz'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Doğukan Sinik, topu uygun pozisyondaki Fredy'e bıraktı. Fredy'in sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
60. dakikada Pjanic'in ortası sonrası arka direkteki Larin'in kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde Bünyamin Balcı uzaklaştırdı.
65. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Boffin'e dönmek isteyen Fredy'nin hatalı geri pasında araya giren Batshuayi, kaleciyi geçtikten sonra topu ağlara gönderdi: 2-2.
76. dakikada ceza sahası dışından Ghezzal'ın sert vuruşunda top kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-3.
Karşılaşma, Beşiktaş’ın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.