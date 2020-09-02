Beşiktaş aradığı ismi Bayern Münih'te buldu
Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından savunmanın sağına transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Bayern Münih 2 forması giyen Mert Yılmaz'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Almanya doğumlu Türk futbolcuyu bonservisi ile transfer etmek isteyen Kara Kartallar, Alman ekibi ile anlaşma sağladı.
NTV Spor'da yer alan habere göre, Mert Yılmaz için Bayern Münih'e 500 bin Euro ödenecek ve 21 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
Leipzig altyapısında yetişen 21 yaşındaki futbolcu geçen sezon Almanya 3. Ligi’nde mücadele eden Bayern Münih 2’de 17 maçta oynadı, 3 asist yaptı.
Alt yaş milli takımlarında Türkiye’yi tercih eden Mert; U19'da 7, U21’de ise 4 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.