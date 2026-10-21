Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace'ı konuk ediyor. Trabzonspor'a ligde yenilen Kara Kartal Avrupa'da 3'te 3 hedefinde... Özellikle siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar "Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor.
Beşiktaş Avrupa'da 3. maçına çıkıyor. Kara Kartal'ın bu haftaki rakibi Crystal Palace… Heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyen taraftar "Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Crystal Palace maçı 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, Avrupa'da 267. randevuda
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 267. maçına çıkacak.
Kara Kartal, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 266 maçın 104'ünden galibiyetle ayrıldı.
Mücadelelerin 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu.