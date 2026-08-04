Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman? Hradec Kralove BJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Kara Kartal ilk maçını deplasmanda oynayacak ve güzel bir skor alarak seyircisi önüne avantajlı çıkmak istiyor. Peki, Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde gruplara kaçmak için 2 engeli de aşmak zorunda... 3. ön eleme turunda bu seferki rakip Hradec Kralove… Mücadeleye sayılı saatler kalırken "Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman" sorusu hızlanıyor.
Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Hradec Kralove - Beşiktaş maçı 6 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Siyah-beyazlılar rövanş karşılaşmasına ise 13 Ağustos Perşembe günü çıkacak.
Siyah-beyazlıların rakibini elemesi halinde play-off turundaki rakibi, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybeden takımı olacak.