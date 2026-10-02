Beşiktaş Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK basket maçı tarihi ve saati...
EuroLeague'in 3. haftasında Beşiktaş, Barcelona'yı konuk ediyor. Beşiktaş taraftarı mücadeleyi beklerken "Beşiktaş Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.
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EuroLeague'de 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Beşiktaş bu hafta Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Hedef 2. galibiyeti almak. Mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Beşiktaş Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
Beşiktaş Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Barcelona maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Kara Kartal, bir önceki maçta İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i deplasmanda 109-93 mağlup etti.
Kaynak: HABER MERKEZİ