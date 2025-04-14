Beşiktaş Başkanı Adalı: Sermaye artışıyla yaklaşık 4,8 milyar TL gelir elde etmeyi hedefliyoruz

Beşiktaş'ta 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş'ın mali ve sportif gerçekliğini, gelecek dönem hedeflerini konuşmak için toplandıklarını vurguladı.

Kulübün mali politikalarının meyvesini toplamaya başladıklarının altını çizen Adalı, "Günlük çözümlerimizin ötesinde, size seçim öncesi en önemli vaatlerimizden biri olan ve Beşiktaş'ımızı finansal özgürlüğüne kavuşturacak çok önemli bir adımı atmış bulunuyoruz. Yönetim kurulu olarak kulübümüzün sürdürülebilir büyümesini sağlamak, mali yapımızı daha sağlam temellere oturtmak ve sportif başarılarımızı destekleyecek yatırımlara alan açmak amacıyla sermaye artırımına gitme kararı almıştık. 7 Mart 2025 tarihinde de SPK'ya sermaye artırımı için gerekli başvurumuzu gerçekleştirmiştik. Beşiktaş için önemli ve stratejik bir adım olan bu başvurumuz, geçtiğimiz perşembe günü Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Bu doğrultuda şirketimizin çıkarılmış sermayesi yüzde 400'lük artışla 1.2 milyar TL'den, 6 milyar TL'ye yükselecek. Bu işlem sonucunda yaklaşık 4.8 milyar TL gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bu, Beşiktaş için tarihi bir adımdır. SPK'dan aldığımız onay, Beşiktaş'ın aydınlık geleceği için çok büyük bir fırsattır. Bu işlemden gelecek kaynakla bankalara borcumuzu kapatacağız. Bankalara borcu olmayan bir Beşiktaş artık sadece birkaç hafta uzağımızda. Böylece finansal bağımsızlığımızı kazanmış olacağız. Bu tarihi adımı sadece bir finansal işlem olarak değerlendirmek yanlış olur. Bu süreç, bu yüzden hepimiz adına gurur verici, tarihi ve camiamızın büyüklüğüne yakışır bir adımdır. Güçlendirdiğimiz mali yapımız sayesinde kulübümüzün değerini daha ileriye taşıyacak projelere güçlü bir şekilde odaklanacağız" ifadelerini kullandı.