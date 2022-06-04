Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Bu yılı birlik beraberlik yılı ilan ediyoruz

Beşiktaşlı Girişimci İşadamları ve Kadınları Derneği'nn (BEGİKAD) kuruluşunun 5’inci yılı nedeniyle gerçekleştirilen törende konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derneklerin Beşiktaş için öneminden bahsederken, STK’ların kulüp adına çok önemli işler yaptıklarını söyledi.

Bu yılı birlik ve beraberlik yılı olarak belirlediklerini ifade eden Çebi, dernekler, kulüpler ve oyuncuların birlikte hareket etmesi gerektiğini bildirdi. Ahmet Nur Çebi, dernek üyelerinin tamamının Beşiktaş kongre üyesi olarak görevlerini yerine getirmelerini istedi.

Gecenin açılışında konuşan BEGİKAD Başkanı İlker Bayram ise Türkiye’deki tüm spor kulüpleri dernekleri içinde ilk kez adında kadın unvanını barındıran bir dernek olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Bayram, kurulduğu günden bu yana sürekli büyüyen BEGİKAD’ın bu süreci devam ettireceğini kaydetti. Gecede sanatçı Işın Karaca da bir konser verdi.