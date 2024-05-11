Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Dursun Özbek'e: Çocukların yanağını okşadık ama yanak okşatmadık

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak gündemdeki konulara değindi.

Arat, Özbek'in deprem bölgesiyle ilgili Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı zan altında bırakan sözlerine "Sayın başkan seçim telaşına fazla kapılmış. Bu tip camialar söylemlerine dikkat etmek zorundadır" diyere yanıt verdi.

Beşiktaş başkanı, 'hayır hasenat konusunda Beşiktaş'a laf söylerken dikkat edilmesi gerektiğini' belirterek şunları kaydetti: "Beşiktaş çok ağırdır, altında kalırsınız. Beşiktaş deprem olduğu anda anında bölgeye gitmiştir. Kamyonlar üç kulübün flamasıyla buradan kalkmıştır. Camia liderleri bu işlere dikkat etmelidir. Beşiktaş aynı sabah Hatay'a intikal etmiş, çadırlarını kurmuş, çorbalarını pişirmiştir. Her konuda halkın yanına koşmuş, konteyner kentler, okullar kurmuş ve bölgeden ilgisini eksiltmemiştir. Üzülerek sıkılarak izliyorum, olmadı, yakışmadı. Hele hele camiamızı ağzınıza böyle almayın sonra üzülürsünüz. Biz gidip orada çocukların yanaklarını okşadık ama yanak okşatmadık."

Dursun Özbek ne demişti?

Galasatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Ticaret Odası'ndaki konuşmasında "Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar. Bölge insanı çok kötü durumda. Biz bugün temel atma törenine geldik TOKİ'yle. 100 tane de gelin siz yapın. Fenerbahçeliler 150 yapın, bizi burada geçin. O ki yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin" demişti. Bu sözler üzerine açıklama yayınlayan Fenerbahçe Kulübü ise açıklamayı 'hadsizlik' olarak nitelemişti.