Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel’den Fenerbahçe derbisi öncesi kritik hamle!

Süper Lig'de zor günler geçiren ve galibiyete hasret kalan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Olağanüstü seçim kararı alan Beşiktaş'ın vekil Başkanı Hüseyin Yücel, derbi öncesi oyunculara moral verecek önemli bir hamlede bulundu.

Futbolculara büyük moral: 2 aylık alacaklar ödendi

Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Başkan Hüseyin Yücel, futbolcular ve teknik heyetin iki aylık alacaklarını ödedi. Yönetimin bu hamlesi, zor günler geçiren siyah-beyazlı oyunculara moral oldu.

“Tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz”

Başkan Yücel, dün yaptığı açıklamada seçim süreciyle ilgili şunları söylemişti:

"Seçime kadar görevimizin başındayız. Tüm sorumluluklarımızı maddi ve manevi yerine getirmeye devam ediyoruz. Hiçbir yere kaçmıyoruz. Ben buradayım ve olağanüstü kongrede de aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. İstifa edip gitmek en kolay seçenekti ama ben kaçmıyorum."

Derbiye Serdar Topraktepe çıkacak

Beşiktaş yönetiminin seçim kararı sonrası, teknik direktörlük görevini geçici olarak Serdar Topraktepe üstlenmeye devam edecek. Hatayspor karşısında futbol adına ümit veren bir performans sergileyen Beşiktaş’ın teknik direktörünün, yılbaşına kadar görevde kalması bekleniyor.

Seçim süreci ve derbi öncesi kritik atmosfer

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılarak seçim sürecine moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Başkan Yücel’in yaptığı ödemeler ve seçimdeki kararlılığı, yönetim krizini aşmak için bir adım olarak değerlendiriliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ise hem seçim sürecini hem de derbi performansını büyük bir merakla bekliyor.