Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan birik mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalı, "Bugün evimizde, hep beraber yeni sezona merhaba diyoruz. Başlangıçlar özeldir, heyecanlıdır, kıymetlidir. En güzel, en anlamlı başlangıçları yaparken sevdiklerimiz de hep yanımızda olsun isteriz. Bugün de evimizde, büyük Beşiktaş ailesiyle bir arada olmak, sezonu güzel bir galibiyetle açmak, birlik beraberliğimizi, gücümüzü göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesajına "Yeni sezonun Beşiktaş'ımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadeleriyle devam eden Serdal Adalı, "Taraftarla takım arasında doğru bağ kurulduğunda, saha içi ve saha dışı gücümüz birleştiğinde her şey istediğimiz, beklediğimiz gibi olacak. Ben Beşiktaş taraftarının takıma bu gücü vereceğinden eminim. Birlikte çalıştığım yol arkadaşlarıma, oyuncularıma, taraftarıma, camiama çok inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında saat 21.30'da Eyüpspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.