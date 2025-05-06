Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu! İşte o liste
Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Serdal Adalı, 11 Mayıs'ta yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul için Divan Kurulu'na yönetim kurulu listesini verdi.
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Beşiktaş’ta, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti.
Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Kaan Kasacı
Uğur Fora
Orhan Özalp
Toygun Batallı
Çağatay Abraş
Özkan Arseven
Merve Öztopaloğlu
Mehmet Sarımermer