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Beşiktaş, Batshuayi'yi KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Chelsea'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Beşiktaş Kulübü, dün İstanbul'a getirdi Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, oyuncunun kiralanması için görüşmelerin başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.