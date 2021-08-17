Beşiktaş, Batshuayi'yi KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Chelsea'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, dün İstanbul'a getirdi Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, oyuncunun kiralanması için görüşmelerin başladığı belirtildi.
Açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Michy Batshuayi’nin Transferi İçin Görüşmelere Başlandıhttps://t.co/VO7GMiLEVj— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 17, 2021