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Beşiktaş Boks Takımı sporcusu Emre Önceler vefat etti

Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcusu Emre Önceler, hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Boks Takımımızın sporcularından Emre Önceler'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, Emre Önceler'in cenazesinin yarın Feriköy Hasan Zeynep Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. Emre Önceler'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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