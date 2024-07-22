Beşiktaş, Can Keleş'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda bir transferi daha bitirdi. Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunda Trendyol 1. Lig’de mücadelede edecek Fatih Karagümrük'ten Can Keleş’i renklerine bağladığını açıkladı.

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak Fatih Karagümrük Kulübü’nde forma giyen genç orta saha oyuncusu Can Keleş’le sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Keleş’e, Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz” ifadelerini yer verildi.

22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 35’i Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 39 maçta kırmızı-siyahlı formayı giydi ve 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.