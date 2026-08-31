Beşiktaş Çorum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maç saati ve muhtemel 11'i...

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Süper Lig'de 3. hafta... Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 3 puan aldığı haftada Beşiktaş da puan kaybetmek istemiyor. Bugün yoğun şekilde gelen sorulardan biri de "Beşiktaş Çorum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Beşiktaş Çorum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Çorum maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard, Vlahovic

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Serdar, Fredy, Diomande, Emircan, Ramirez

Poku ve Miretti ilk kez Beşiktaş forması için hazır

Beşiktaş'ın yeni transferleri Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşılaşmasında teknik heyetten forma bekleyecek. Hafta içerisinde takıma dahil olan iki oyuncunun lisans işlemleri tamamlanırken, mücadelede kadroda yer almaları bekleniyor.

Beşiktaş ile Çorum FK ilk kez karşılaşacak

Beşiktaş ile Çorum FK, futbol tarihinde ilk kez resmi bir maçta rakip olacak. Süper Lig'de bu sezon mücadele etmeye başlayan Çorum FK, siyah-beyazlıların lig tarihinde karşılaşacağı 77. farklı takım olacak. Çorum temsilcisi, sezonun ilk haftalarında Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından üçüncü kez bir İstanbul ekibiyle karşı karşıya gelecek.