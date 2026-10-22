Beşiktaş-Crystal Palace maçının ilk 11'leri belli oldu
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında bu akşam İngiltere ekibi Crystal Palace'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş, sahasında İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde teknik direktörlerin tercihleri belli oldu. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak Avrupa Ligi'nde üçte üç yapmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Nübel, Taylan Bulut, Ümit Akdağ, Djalo, Outtara, Ndidi, Miretti, Kartal Kayra, İlhan Fakılı, Trossard, Oh.
Crystal Palace'ın ilk 11'i: Benitez, Richards, Disasi, Ahanor, Khalaili, Mitchell, Timber, Wharton, Pino, Kamada, Larsen.