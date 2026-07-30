Beşiktaş-Midtjylland maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maçının sonucu ne? Beşiktaş'ın gollerini kim attı? Maçın önemli anları... Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?

Beşiktaş, Danimarka'da turu rahat geçti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaştı. Mücadele, siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonucun ardından temsilcimiz Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki rakibi Çekya temsilcisi Hradec Králové oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş, adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Castillo’nun pasında ceza yayının sağından Osorio'nun vuruşunda top kaleyi bulmadı.
4. dakikada Cerny’nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazından Olaitan’ın şutunda top dışarı gitti.
13. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Emirhan’ın şutunda kaleci Olafsson meşin yuvarlağı kurtardı.
15. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Orkun Kökçü’nün serbest vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
32. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Franculino'nun sağ çaprazdan şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sağ kanattan Cerny’nin ortasında arka direkte İlhan Fakılı’nın şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
50. dakikada sağ kanattan Cerny’nin pasında ceza sahası dışından Oh’un sert şutunda kaleci Olafsson topu iki hamlede kontrol etti.
60. dakikada Oh’un ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orkun’un şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
70. dakikada Olaitan pasında ceza sahası içinde kaleci Olafsson ile karşı karşıya kalan Rashica'nın şutunda top ağlara gitti. 0-1
74. dakikada İlhan Fakılı, ceza sahası içinde Kristensen tarafından düşürülünce hakem Brooks, penaltı kararı verdi.
76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Orkun Kökçü topu filelere gönderdi. 0-2